Naseem Shah: ఆసియా కప్‌-2022లో పాకి​స్తాన్‌ను ఫైనల్స్‌కు చేర్చడానికి, టీమిండియాను పరోక్షంగా ఇంటికి పంపడానికి కారణమైన బ్యాట్‌ను వేలానికి పెట్టాడు పాక్‌ యువ పేసర్‌ నసీమ్‌ షా. సూపర్‌-4 దశలో భాగంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరిగిన కీలక సమరంలో నసీమ్‌ షా.. సహచరుడు మహ్మద్‌ హస్నైన్‌ నుంచి అరువు తెచ్చుకున్న బ్యాట్‌తో చివరి ఓవర్‌ తొలి రెండు బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచి (విజయానికి 11 పరుగులు అవసరమైన దశలో), ఓటమి అంచుల్లో ఉన్న పాక్‌కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించిన విషయం తెలిసిందే.

వరుస సిక్సర్లు బాది రాత్రికిరాత్రే హీరో అయిపోయిన నసీమ్‌.. తను సిక్సర్లు కొట్టడానికి తోడ్పడిన బ్యాట్‌ను వేలం వేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ వేలం​ ద్వారా వచ్చే డబ్బును పాక్‌ వరద బాధితుల సహాయార్ధం వినియోగిస్తానని తెలిపాడు. ఈ విషయాన్ని పాక్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించింది.

The bat with which he struck the two last-over sixes 🤩@iNaseemShah decides to auction the bat gifted to him by @MHasnainPak for a charitable cause. #AsiaCup2022 pic.twitter.com/uCF1loEXCT

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 8, 2022