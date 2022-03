Pakistan Vs Australia 1st Test: పాకిస్తాన్‌ మాజీ స్పిన్నర్‌ దానిష్‌ కనేరియా పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు(పీసీబీ) చైర్మన్‌ రమీజ్‌ రాజాపై మండిపడ్డాడు. పనికిమాలిన పిచ్‌ తయారు చేయించిందే గాక.. ఇంకా సమర్థించుకోవడం ఏమిటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. కాగా సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత మూడు టెస్టులు, మూడు వన్డేలు, ఒక టీ20 మ్యాచ్‌ ఆడే నిమిత్తం ఆస్ట్రేలియా పాకిస్తాన్‌ పర్యటనకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో రావల్పిండి వేదికగా మార్చి 4-8 మధ్య జరిగిన తొలి టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది.

పేలవమైన ఈ పిచ్‌ ఒక్కసారి కూడా బౌలింగ్‌కు అనుకూలించకపోవడం గమనార్హం. ఫలితంగా బ్యాటర్లు చెలరేగారు. పాకిస్తాన్‌ ఓపెనర్‌ ఇమామ్‌ ఉల్‌ హక్‌ రెండు ఇన్నింగ్స్‌లోనూ సెంచరీలు చేయగా.. అజర్‌ అలీ, అబ్దుల్లా షఫిక్‌(136 నాటౌట్‌) చెరో శతకం బాదారు. ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లలో ఓపెనర్‌ ఖావాజా 97, లబుషేన్‌ 90 పరుగులు చేశారు.

ఈ క్రమంలో భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. మ్యాచ్‌ డ్రాగా ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో పిచ్‌ రూపొందించిన విధానంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ విషయంపై స్పందించిన పీసీబీ చీఫ్‌ రమీజ్‌ రాజా.. మ్యాచ్‌ పేలవ డ్రాగా ముగియడాన్ని తాను స్వాగతించడం లేదని, నాణ్యమైన పిచ్‌లను రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నాడు. ఇందుకు సమయం పడుతుందని చెప్పుకొచ్చాడు.

