గతంతో పోలిస్తే ఇటీవలి కాలంలో రెట్టింపు హుషారుగా కనిపిస్తున్న ఆస్ట్రేలియా వెటరన్‌ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్.. రావల్పిండి వేదికగా పాక్‌తో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో త‌న‌లోని డ్యాన్సింగ్‌ టాలెంట్‌ను మ‌రోసారి బయటపెట్టాడు. ఇదే టెస్ట్‌ సందర్భంగా పుష్ప సినిమాలోని 'తగ్గేదేలే' డైలాగ్‌ను ఇమిటేట్‌ చేసిన అతను.. టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆఖరి రోజు మైదానంలో భాంగ్రా నృత్యం (పంజాబీ డ్యాన్స్‌) చేసి అందరినీ ఎంటర్‌టైన్‌ చేశాడు. 30 సెకెన్లకు పైగా అదిరేటి స్టెప్పులేసిన వార్నర్‌.. మైదానంలోని ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తమ అధికారిక ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేయ‌గా నెట్టింట వైర‌లవుతోంది.

The crowd and the camera love @davidwarner31 🕺🏼#BoysReadyHain I #PAKvAUS pic.twitter.com/UWQYAjTLsk

