సొంతగడ్డపై బలహీనమైన న్యూజిలాండ్‌ చేతిలో పాకిస్తాన్‌కు ఊహించని పరాభవం ఎదురైంది. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా న్యూజిలాండ్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 21) జరిగిన మూడో టీ20లో పాక్‌ 7 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పాక్‌.. నిర్ణీత ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 178 పరుగులు చేసింది. షాదాబ్‌ ఖాన్‌ (41), కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ (37), సైమ్‌ అయూబ్‌ (32), ఇర్ఫాన్‌ ఖాన్‌ (30 నాటౌట్‌), మొహమ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ (22 రిటైర్డ్‌ హర్ట్‌) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేశారు. కివీస్‌ బౌలర్లలో ఐష్‌ సోధి 2, జాకబ్‌ డఫీ, కెప్టెన్‌ బ్రేస్‌వెల్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

New Zealand playing without more than 15 "first 11" players and then they defeated Pakistan in Pakistan. 🫡 pic.twitter.com/drxg2u4y26

అనంతరం నామమాత్రపు లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్‌.. మార్క్‌ చాప్‌మన్‌ (42 బంతుల్లో 87 నాటౌట్‌; 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) చెలరేగడంతో 18.2 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి విజయతీరాలకు చేరింది. టిమ్‌ రాబిన్సన్‌ (28), టిమ్‌ సీఫర్ట్‌ (21), డీన్‌ ఫాక్స్‌క్రాఫ్ట్‌ (31) రాణించారు. పాక్‌ బౌలర్లలో అబ్బాస్‌ అఫ్రిది 2, నసీం షా ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు. ఈ గెలుపుతో న్యూజిలాండ్‌ ఐదు మ్యాచ్‌లో సిరీస్‌లో 1-1తో సమంగా నిలిచింది.

- No Williamson

- No Boult

- No Conway

- No Southee

- No Ferguson

- No Henry

- No Mitchell

- No Phillips

- No Rachin

- No Santner



Then, New Zealand defeated Pakistan in the 3rd T20I & level the series 1-1 🤯 pic.twitter.com/69PVOP54gx

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 21, 2024