ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ మాజీ ఆటగాడు, నేపాల్‌ జాతీయ క్రికెట్‌ జట్టు సారధి సందీప్‌ లామిచ్చెన్‌పై అత్యాచార యత్నం కేసు నమోదైంది. సందీప్‌ అభిమానిగా చెప్పుకునే 17 ఏళ్ల మైనర్‌ బాలిక అత్యాచార అరోపణలు చేస్తూ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. బాలిక ఫిర్యాదును స్వీకరించిన పోలీసులు సందీప్‌పై కేసు నమోదు చేశారు.

గౌశాల మెట్రోపాలిటిన్‌ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఖాట్మండుకు చెందిన మైనర్‌ బాలిక సందీప్‌ లామిచ్చెన్‌ ఆటకు వీరాభిమానినని చెప్పుకుంది. గత కొద్దికాలంగా సందీప్‌ను రెగ్యులర్‌గా ఫాలో అవుతూ వస్తున్న ఆ అమ్మాయి.. నానా తంటాలు పడి తన అభిమాన క్రికెటర్‌ ఫోన్‌ నంబర్‌ సంపాదించింది. ఈ క్రమంలో గత కొద్ది రోజులుగా సందీప్‌తో వాట్సాప్‌లో చాటింగ్‌ చేస్తుండేది.

Nepal Police starts investigation over alleged rape complaint against Nepali national Cricket team Captain Sandeep Lamichhane, after a minor aged 17 lodged the case, stated Nepal Police in a statement



(Photo courtesy: Sandeep Lamichhane's Twitter handle) pic.twitter.com/3HK386a6n5

