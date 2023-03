IPL 2023 Winner Prediction: క్రికెట్‌ ప్రేమికులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న మెగా సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌- చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌తో మార్చి 31న ఐపీఎల్‌- 2023 ఆరంభం కానుంది. టైటిల్‌ కోసం పది జట్ల మధ్య జరిగే పోరు అభిమానులకు వినోదం పంచనుంది. మొత్తంగా 74 మ్యాచ్‌లతో వేసవిలో మంచి ఎంటర్టైన్‌మెంట్‌ అందించనుంది.

ఇక గతేడాది ఎవరూ ఊహించని రీతిలో అరంగేట్ర జట్టు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ చాంపియన్‌గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. మేటి జట్లకు షాకిస్తూ హార్దిక్‌ పాండ్యా సారథ్యంలోని గుజరాత్‌ ఫైనల్లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ను ఓడించి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. మరో కొత్త జట్టు లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ సైతం ప్లే ఆఫ్స్‌ చేరి సత్తా చాటింది.

ముంబై, చెన్నై దారుణంగా..

అయితే, ఐదుసార్లు చాంపియన్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌ మరీ ఘోరంగా పాయింట్ల పట్టికలో పదో స్థానంలో నిలవగా.. నాలుగుసార్లు ట్రోఫీ సాధించిన చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ తొమ్మిదో స్థానంతో ముగించింది. ఇక సంజూ శాంసన్‌ సారథ్యంలోని రాజస్తాన్‌ రెండోసారి ఫైనల్‌ చేరి రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి వైఫల్యాలు అధిగమించి మరోసారి సత్తా చాటాలని మాజీ చాంపియన్లు చెన్నై, ముంబై పట్టుదలగా ఉండగా.. మిగిలిన జట్లు సైతం టైటిల్‌ గెలిచే దిశగా వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లండ్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ మైకేల్‌ వాన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

ట్రోఫీ వాళ్లదే

ఐపీఎల్‌-2023 విజేతను అంచనా వేస్తూ.. ‘‘ఐపీఎల్‌ ఎప్పుడెప్పుడు మొదలవుతుందా అని ఆతురతగా ఎదురుచూస్తున్నా... ఈ ఏడాది రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌దే.. ఈసారి వాళ్లే ట్రోఫీ గెలుస్తారు..’’ అని వాన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇందుకు నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు.

కేకేఆర్‌ ఫ్యాన్‌గా చెప్తున్నా గెలిచేది సన్‌రైజర్స్‌!

‘‘రాజస్తాన్‌ గెలిచే అవకాశం లేదు’’ అని ఓ యూజర్‌ పేర్కొనగా.. మరో నెటిజన్‌.. ‘‘నేను కేకేఆర్‌ అభిమానిని.. అయితే ఈసారి సన్‌రైజర్స్‌ టైటిల్‌ గెలుస్తుందని అనుకుంటున్నా’’ అని కామెంట్‌ చేశారు. కాగా మే 28నాటి ఫైనల్‌తో ఐపీఎల్‌-2023 విజేత ఎవరో తేలనుంది.

Can’t wait for the IPL to start .. Looking forward to being part of the @cricbuzz team .. I thinks it’s going to be @rajasthanroyals year .. they will be lifting the trophy in late May .. #OnOn #IPL2023

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 29, 2023