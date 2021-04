లండన్‌: దక్షిణఫ్రికా, పాక్‌ జట్ల మధ్య ఆదివారం జరిగిన రెండో వన్డేలో ప్రొటీస్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ క్వింటన్‌ డికాక్‌ క్రీడాస్పూర్తికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించి, డబుల్‌ సెంచరీకి చేరువగానున్న పాక్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ ఫకర్‌ జమాన్‌(193; 155 బంతుల్లో 18x4, 10x6) రనౌట్‌కు కారణమయ్యాడని మెరిల్‌బోర్న్‌ క్రికెట్‌ క్లబ్‌(ఎంసీసీ) పేర్కొంది. డికాక్‌ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన చర్యపై ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు స్పందించకపోవటాన్ని ఎంసీసీ తప్పుపట్టింది. ఎంసీసీ రూల్‌ 41.5.1 ప్రకారం ఫీల్డర్లు మాటలతో కానీ సైగలతో కానీ బ్యాట్స్‌మెన్‌ను తప్పుదోవ పట్టించి, అతను వికెట్‌ కోల్పోవడానికి కారణమైతే ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు జోక్యం చేసుకోవచ్చని ఎంసీసీ వివరణ ఇచ్చింది.

Law 41.5.1 states: “It is unfair for any fielder wilfully to attempt, by word or action, to distract, deceive or obstruct either batsman after the striker has received the ball”#MCCLawspic.twitter.com/gUXoBM9ZJ5

— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) April 4, 2021