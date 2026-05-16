 పాక్‌తో రెండో టెస్ట్‌.. లిట్టన్‌ దాస్‌ వీరోచిత శతకం | Litton century rescues Bangladesh after Pakistan early blows | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాక్‌తో రెండో టెస్ట్‌.. లిట్టన్‌ దాస్‌ వీరోచిత శతకం

May 16 2026 6:23 PM | Updated on May 16 2026 6:43 PM

Litton century rescues Bangladesh after Pakistan early blows

సిల్హెట్‌ వేదికగా పాకిస్తాన్‌తో ఇవాళ (మే 16) మొదలైన రెండో టెస్ట్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ జట్టు  తడబడి నిలబడింది. లిట్టన్‌ దాస్‌ వీరోచితమైన పోరాటం చేయడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో గౌరవప్రదమైన స్కోర్‌ (278 పరుగులు) చేయగలిగింది. పాక్‌ బౌలర్ల ధాటికి బంగ్లా టాపార్డర్‌ కుప్పకూలగా.. దాస్‌ ఒంటరిపోరాటం చేసి సూపర్‌ శతకంతో మెరిశాడు. ఓ పక్క సహచరులు పెవిలియన్‌కు క్యూ కడుతున్నా, దాస్‌ బాధ్యతాయుతంగా ఆడి జట్టు పతనాన్ని అడ్డుకున్నాడు.  

దాస్‌ 159 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 126 పరుగులు చేసి 9వ వికెట్‌గా వెనుదిరిగాడు. దాస్‌ మినహా బంగ్లా ఇన్నింగ్స్‌లో ఒక్కరు కూడా చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్‌ చేయలేదు. తంజిద్‌ హసన్‌ (26), మొమినుల్‌ హక్‌ (22), కెప్టెన్‌ నజ్ముల్‌ హసన్‌ షాంటో (23), తైజుల్‌ ఇస్లాం (16), ఫోరిఫుల్‌ ఇస్లాం (12 నాటౌట్‌) రెండంకెల స్కోర్లు చేయగలిగారు. 

మిగతా ఆటగాళ్లలో మెహిద్‌ హసన్‌ మిరాజ్‌ 4, తస్కిన్‌ అహ్మద్‌ 7 పరుగులు చేయగా.. మహ్మదుల్‌ హసన్‌ జాయ్‌, నహిద్‌ రాణా డకౌట్లయ్యారు. పాక్‌ బౌలర్లలో ఖుర్రమ్‌ షెహజాద్‌ 4, మొహమ్మద్‌ అబ్బాస్‌ 2, హసన్‌ అలీ 2, సాజిద్‌ ఖాన్‌ ఓ వికెట్‌ తీశారు.

అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన పాక్‌.. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి వికెట్‌ నష్టపోకుండా 21 పరుగులు చేసింది. అజాన్‌ అవైస్‌ 13, అబ్దుల్లా ఫజల్‌ 8 పరుగులతో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. బంగ్లా తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోర్‌కు పాక్‌ ఇంకా 257 పరుగులు వెనుకపడి ఉంది. 

కాగా, రెండు మ్యాచ్‌ల ఈ టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ పాక్‌పై 104 పరుగుల తేడాతో సంచలన విజయం సాధించింది.

 

 

 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఆహా అనిపిస్తున్న అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

క్యూట్ లుక్స్‌తో కవ్విస్తున్న న‌టి పూజిత పొన్నాడ (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : అతిథులు వచ్చేశాయోచ్‌... (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌..ఏసీ కోచ్‌లో మంటలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Activist Jeeva Emotional Video 1
Video_icon

పార్టీ కోసం కష్టబడ్డ మాలాంటి వాళ్ళను 2 ఆఫీస్ గేటు దగ్గరకు కూడా రానివ్వడం లేదు
Search for Bandi Bhagirath With Five special Teams 2
Video_icon

బండి భగీరథ్ కోసం ఐదు ప్రత్యేక.. బృందాలతో గాలింపు
YS Jagan Concern On Present AP Financial Situation, Chandrababu Lokesh Scams 3
Video_icon

ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై YS జగన్ ఆందోళన
5 Police Special Teams Search For Bandi Bhagirath 4
Video_icon

విదేశాలకు పారిపోయే ప్లాన్..!?
Dhurandhar 2 Officially Released on OTT Platform 5
Video_icon

ఎట్టకేలకు OTTలోకి ధురంధర్ 2 కాకపోతే చిన్న ట్విస్ట్..!
Advertisement
 