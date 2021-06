కోహ్లీ మాటతప్పాడు.. సిరాజ్‌ అభిమానుల ఆగ్రహావేశాలు

సౌతాంప్టన్: టీమిండియా పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ విషయంలో కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ మాట తప్పాడని సిరాజ్‌ అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌లో సిరాజ్‌కు అవకాశం కల్పిస్తానని చెప్పి మొండి చెయ్యి చూపాడని అతనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సిరాజ్ మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నా.. స్వింగ్ చేయగల సత్తా ఉన్నా.. జట్టు యాజమాన్యం ఇషాంత్‌కు ఓటేయడాన్ని వారు తప్పుపడుతున్నారు. ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు బయల్దేరే ముందు జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కోహ్లీ, కోచ్‌ రవి శాస్త్రి మాట్లాడుకుంటూ.. న్యూజిలాండ్ లెప్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లను కట్టడి చేయాలంటే మహ్మద్ షమీ, మహ్మద్ సిరాజ్‌లను రౌండ్ ద వికెట్ బౌలింగ్‌ చేయించాలని డిస్కస్‌ చేశారు. దీంతో సిరాజ్ తుది జట్టులో ఖచ్చితంగా ఉంటాడని అంతా భావించారు.

Unfortunate For Mohammad Siraj that he couldn't find a place in WTC Final XI 💔 He said his dream is to play WTC Final but this is the best XI India can have for WTC Final.

Don't worry @mdsirajofficial, Wishing you Lots and Lots of Success in future ❤️#WorldTestChampionship pic.twitter.com/OLrgDzJrJd

— G!®!$# (@viratkohliFab) June 17, 2021