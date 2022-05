ఐపీఎల్ 2022 సీజ‌న్‌లో గ‌తేడాది ర‌న్న‌ర‌ప్‌ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ అంద‌రి అంచ‌నాల‌ను త‌ల‌కిందులు చేస్తూ పేల‌వ‌ ప్రదర్శన చేస్తోంది. ఆ జ‌ట్టు ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఆడిన 9 మ్యాచ్‌ల్లో 3 విజ‌యాలు, 6 ప‌రాజ‌యాల‌తో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో చివ‌రి నుంచి మూడో స్థానంలో నిలిచింది. కేకేఆర్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న గ‌త ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో మ‌రీ దారుణంగా ఉంది. ఆ జ‌ట్టు చివ‌రిగా ఆడిన ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో ఓట‌మిపాలై ప్లే ఆఫ్స్ ఆవ‌కాశాల‌ను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. ప్ర‌స్తుత సీజ‌న్‌లో ఆ జ‌ట్టు ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేరాలంటే మిగిలిన 5 మ్యాచ్‌ల్లో త‌ప్ప‌క గెల‌వాల్సిన ప‌రిస్థితి ఏర్ప‌డింది.

