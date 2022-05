RR VS CSK: ఆ క్షణంలో వార్నర్ నన్ను ఆవహించాడు: అశ్విన్

ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా నిన్న (మే 20) సీఎస్‌కేతో జరిగిన ఆసక్తికర సమరంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ అద్భుత విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండర్‌ ప్రదర్శనతో (1/28, 23 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 40 నాటౌట్‌) చెలరేగిన అశ్విన్‌.. మ్యాచ్‌ గెలిపించడమే కాకుండా రాజస్థాన్‌ను అధికారికంగా ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేర్చాడు. విజయానంతరం సింహ గర్జనతో ఛాతీని గుద్దుకుంటూ సంబురాలు చేసుకున్న యాష్‌.. మ్యాచ్‌ అనంతరం సదరు సెలబ్రేషన్స్‌పై స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. సీఎస్‌కేపై గెలుపు మిలియన్‌ డాలర్లు సంపాదించిన ఫీలింగ్‌ ఇచ్చిందని.. ఆ క్షణం​ తనలోకి డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ఆవహించాడని నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చాడు.

Chest thumping celebration by @ashwinravi99, the man of the match, for his batting! #CSKvsRR #Ashwin #IPL2022 pic.twitter.com/SyKQLhlJgw

— Venkat Parthasarathy (@Venkrek) May 20, 2022