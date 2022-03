ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెస్టిండీస్ స్టార్‌ ఆల్ రౌండర్ జేసన్ హోల్డర్ ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నాడు. తనకు బాలీవుడ్ నటుడు షారుఖ్‌ ఖాన్‌ అంటే పిచ్చి అని, కింగ్‌ ఖాన్‌కు తాను వీరాభిమానినని, చాలామంది విండీస్ క్రికెటర్లలాగే తనకు కూడా భారత్ అంటే వల్లమాలిన అభిమానమని చెప్పుకొచ్చాడు. ఐపీఎల్‌ ద్వారా చాలామంది విండీస్ ఆటగాళ్లు భారత సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పట్ల మక్కువ పెంచుకున్నారని, వారిలో తాను కూడా ఒకడినని తెలిపాడు.

