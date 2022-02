James Faulkner: అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ వేదిక‌పై పాక్ పరువు మ‌రోసారి మంట‌గ‌లిసింది. పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్ (పీఎస్ఎల్) లో కాంట్రాక్ట్ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదంటూ ఆసీస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ జేమ్స్ ఫాల్కనర్ సంచ‌ల‌న ఆరోప‌ణ‌లు చేస్తూ దాయాది దేశ‌పు ప‌రువును బ‌జారుకీడ్చాడు. పీఎస్ఎల్ 2022 సీజ‌న్‌లో ఆఖరి రెండు మ్యాచ్‌ల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ట్విట‌ర్ వేదిక‌గా ప్రకటించాడు. ఐపీఎల్ కంటే పీఎస్ఎల్ గొప్పదని బడాయికి పోయే పాక్‌కు ఫాల్కనర్ చేసిన ఆరోప‌ణ‌ల‌తో నోట మాట‌రావ‌డం లేదు. ఈ దుస్థితికి పాక్ క్రికెట్ బోర్డు చైర్మ‌న్ ర‌మీజ్ రజానే కార‌ణ‌మంటూ ఆ దేశ క్రికెట్ అభిమానులు విరుచుకుప‌డుతున్నారు.

2/2

It hurts to leave as I wanted to help to get international cricket back in Pakistan as there is so much young talent and the fans are amazing.

But the treatment I have received has been a disgrace from the @TheRealPCB and @thePSLt20



I’m sure you all understand my position.

— James Faulkner (@JamesFaulkner44) February 19, 2022