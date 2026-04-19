Sakshi News home page

Trending News:

చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్‌.. సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు

Apr 19 2026 1:48 PM | Updated on Apr 19 2026 2:04 PM

IPL 2026: Abhishek Sharma is the first player to smash a fifty in under 20 balls six times

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ విధ్వంసకర ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఆరు సార్లు 20 బంతుల్లోపే హాఫ్‌ సెంచరీలు చేసిన తొలి ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. యావత్‌ పొట్టి క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ ఆటగాడూ కనీసం ఐదు సార్లు కూడా 20 బంతుల్లోపు హాఫ్‌ సెంచరీలు చేయలేదు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ప్లేయర్‌గా అభిషేక్‌ సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు. 

ఈ రికార్డుతో పాటు అభిషేక్‌ ఖాతాలో మరో రికార్డు కూడా చేరింది. అతని టీ20 కెరీర్‌లో 15 అంతకంటే తక్కువ బంతుల్లో నాలుగు సార్లు హాఫ్‌ సెంచరీలు పూర్తి చేశాడు. ఈ ఘనతను సాధించిన ఏకైక ఆటగాడు కూడా అతనే.

తాజాగా అభిషేక్‌ ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 18) సీఎస్‌కేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 15 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అతని ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌లో ఇది అత్యంత వేగవంతమైనది. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో అతను మొత్తంగా 22 బంతులు ఎదుర్కొని 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 59 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగానే సీఎస్‌కేపై సన్‌రైజర్స్‌ గెలుపొందింది.

అభిషేక్‌ ఇచ్చిన మెరుపు ఆరంభం​ ఈ మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు గట్టి పునాది వేసింది. అతను అర్ద సెంచరీ తర్వాత ఔటైనా క్లాసెన్‌ స్కోర్‌ను 200 మార్కు​ దగ్గరికి (194-9) తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం ఛేదనలో సగం​ మ్యాచ్‌ వరకు గెలుపు దిశగా సాగిన సీఎస్‌కే, ఆతర్వాత ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బౌలర్లు చెలరేగడంతో లక్ష్యానికి 11 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయి, 10 పరుగుల తేడాతో పరాజయంపాలైంది. 

ఎషాన్‌ మలింగ (4-0-29-3), నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి (4-0-31-2), సాకిబ్‌ హుస్సేన్‌ (4-0-32-1), శివాంగ్‌ కుమార్‌ (3-0-18-1) అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేసి సీఎస్‌కే గెలుపును అడ్డుకున్నారు.

ఈ మ్యాచ్‌లో అభిషేక్‌ చేసిన హాఫ్‌ సెంచరీకి మరో ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంది. ఐపీఎల్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తరఫున ఇదే ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ (15). ఇదే ఇన్నింగ్స్‌తో అభిషేక్‌ ఐపీఎల్‌లో 2000 పరుగులు (1192 బంతులు) కూడా పూర్తి చేశాడు. ఈ మైలురాయిని అత్యంత వేగంగా తాకిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో ఆండ్రీ రసెల్‌ (1120 బంతులు) తర్వాతి స్థానంలో నిలిచాడు. 

Advertisement
 
Advertisement

View all
View all
Advertisement
 