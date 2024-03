IPL 2024 GT Vs SRH: లేటు వయసులో ఇరగదీస్తున్న మోహిత్‌ శర్మ

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ వెటరన్‌ పేసర్‌ మోహిత్‌ శర్మ 35 ఏళ్ల లేటు వయసులో ఇరగదీస్తున్నాడు. చివరి ఓవర్లలో అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేస్తున్నాడు. ఐపీఎల్‌ 2024లో భాగంగా సొంత మైదానంలో సన్‌రైజర్స్‌తో ఇవాళ జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో మోహిత్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. తన కోటా నాలుగు ఓవర్లలో 25 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

ఇన్నింగ్స్‌ ఆఖరి ఓవర్‌లో మరింత చెలరేగిన మోహిత్‌.. ఆ ఓవర్‌లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. చివరి ఓవర్లలో మోహిత్‌ అద్భుత ప్రదర్శన ఈ మ్యాచ్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఈ సీజన్‌లో గుజరాత్‌ ఇప్పటివరకు ఆడిన మ్యాచ్‌లన్నింటిలో మోహిత్‌ సూపర్‌ బౌలింగ్‌తో (చివరి ఓవర్లలో) ఆకట్టుకున్నాడు.

ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో తన కోటా చివరి రెండు ఓవర్లలో 13 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చిన మోహిత్‌.. ఆతర్వాత సీఎస్‌కేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తన కోటా చివరి రెండు ఓవర్లలో 19 పరుగులిచ్చాడు.

16th over vs MI: 4 runs.

18th over vs MI: 9 runs.

18th over vs CSK: 11 runs.

20th over vs CSK: 8 runs.

18th over vs SRH: 10 runs.

20th over vs SRH: 2 runs.

End overs masterclass from Mohit Sharma in IPL 2024 - What a performance by the 35-year-old. 👌 pic.twitter.com/ss8Greq04Y

