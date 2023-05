IPL 2023: Gujarat Titans Vs Delhi Capitals Match Live Updates

చెలరేగుతున్న షమీ.. 23 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు డౌన్‌

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బౌలర్‌ మహ్మద్‌ షమీ బౌలింగ్‌లో చెలరేగుతున్నాడు. మూడు ఓవర్లు బౌలింగ్‌ వేసిన షమీ ఏడు పరుగులిచ్చి నాలుగు వికెట్లు తీయడంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 23 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. తాజాగా 10 పరుగులు చేసిన ప్రియమ్‌ గార్గ్‌ షమీ బౌలింగ్‌లో సాహాకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

16 పరుగులకే మూడు వికెట్లు డౌన్‌

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు ఆదిలోనే షాక్‌ తగిలింది. షమీ వేసిన ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌ తొలి బంతికే ఫిల్‌ సాల్డ్‌ గోల్డెన్‌ డకౌట్‌ కాగా.. హార్దిక్‌ పాండ్యా బౌలింగ్‌లో వార్నర్‌ రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. అనంతరం షమీ బౌలింగ్‌లో రిలీ రొసౌ(8) సాహాకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దీంతో ఢిల్లీ 16 పరుగులకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా 44వ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (ప్లేయింగ్ XI): డేవిడ్ వార్నర్ (కెప్టెన్‌), ఫిలిప్ సాల్ట్ (వికెట్‌ కీపర్‌), మనీష్ పాండే, రిలీ రోసోవ్, ప్రియమ్ గార్గ్, అక్షర్ పటేల్, రిపాల్ పటేల్, అమన్ హకీమ్ ఖాన్, కుల్దీప్ యాదవ్, అన్రిచ్ నార్ట్జే, ఇషాంత్ శర్మ

గుజరాత్ టైటాన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): వృద్ధిమాన్ సాహా(వికెట్‌ కీపర్‌, అభినవ్ మనోహర్, హార్దిక్ పాండ్యా(కెప్టెన్‌), విజయ్ శంకర్, డేవిడ్ మిల్లర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, నూర్ అహ్మద్, మహమ్మద్ షమీ, మోహిత్ శర్మ, జాషువా లిటిల్

