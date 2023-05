IPL 2023: Gujarat Titans Vs Mumbai Indians Qualifier-2 Live Updates

9 ఓవర్లలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ 80/1

9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ వికెట్‌ నష్టపోయి 80 పరుగులు చేసింది. గిల్‌ 48, సాయి సుదర్శన్‌ 10 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన గుజరాత్‌.. సాహా(18) ఔట్‌

సాహా(18) రూపంలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. పియూష్‌ చావ్లా తెలివిగా వైడ్‌ బాల్‌ వేయడం.. సాహా క్రీజు దాటి బయటకు రావడంతో ఇషాన్‌ కిషన్‌ స్టంప్‌ ఔట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం గుజరాత్‌ ఏడు ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 59 పరుగులు చేసింది. గిల్‌ 35, సాయి సుదర్శన్‌ 4 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

3 ఓవర్లలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ 20/0

మూడు ఓవర్లు ముగిసేసరికి గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 20 పరుగులు చేసింది. గిల్‌ 10, సాహా 9 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా క్వాలిఫయర్‌-2లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచి ముంబై ఇండియన్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

గుజరాత్ టైటాన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): వృద్ధిమాన్ సాహా(వికెట్‌ కీపర్‌), శుభమాన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్, విజయ్ శంకర్, హార్దిక్ పాండ్యా(కెప్టెన్‌), డేవిడ్ మిల్లర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, మోహిత్ శర్మ, నూర్ అహ్మద్, మహమ్మద్ షమీ

ముంబై ఇండియన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): ఇషాన్ కిషన్(వికెట్‌ కీపర్‌), రోహిత్ శర్మ(కెప్టెన్‌), కామెరాన్ గ్రీన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, టిమ్ డేవిడ్, క్రిస్ జోర్డాన్, పీయూష్ చావ్లా, జాసన్ బెహ్రెండోర్ఫ్, కుమార్ కార్తికేయ, ఆకాష్ మధ్వాల్

