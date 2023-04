IPL 2023: Gujarat Titans Vs Mumbai Indians Match Updates

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన గుజరాత్‌.. సాహా(4) ఔట్‌

ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. 4 పరుగులు చేసిన సాహా అర్జున్‌ టెండూల్కర్‌ బౌలింగ్‌లో ఇషాన్‌ కిషన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 12 పరుగులు చేసింది

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం 35వ మ్యాచ్‌లో అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

గుజరాత్ టైటాన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): వృద్ధిమాన్ సాహా(వికెట్‌ కీపర్‌), శుభమాన్ గిల్, హార్దిక్ పాండ్యా(కెప్టెన్‌), విజయ్ శంకర్, డేవిడ్ మిల్లర్, అభినవ్ మనోహర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, మహమ్మద్ షమీ, నూర్ అహ్మద్, మోహిత్ శర్మ

ముంబై ఇండియన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): రోహిత్ శర్మ(కెప్టెన్‌), ఇషాన్ కిషన్(వికెట్‌ కీపర్‌), కామెరూన్ గ్రీన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, టిమ్ డేవిడ్, నెహాల్ వధేరా, కుమార్ కార్తికేయ, అర్జున్ టెండూల్కర్, రిలే మెరెడిత్, పీయూష్ చావ్లా, జాసన్ బెహండార్ఫ్‌

