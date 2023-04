IPL 2023: Delhi Capitals Vs Gujarat Titans Live Match Updates

నాలుగో వికెట్‌ కోల్పోయిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

గుజరాత్‌తో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ నాలుగో వికెట్‌ కోల్పోయింది. తెవాటియా అద్బుత క్యాచ్‌కు రిలీ రొసౌ గోల్డెన్‌ డక్‌ అయ్యాడు. అంతకముందు వార్నర్‌ క్లీన్‌బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 70 పరుగులు చేసింది.

8 ఓవర్లలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 67/2

8 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఢిల్లీ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 67 పరుగులు చేసింది. వార్నర్‌ 37, సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ 4 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన ఢిల్లీ..

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను షమీ దెబ్బతీశాడు. మిచెల్‌ మార్ష్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేసిన షమీ రెండో వికెట్‌ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అంతకముందు పృథ్వీ షా(7 పరుగులు) రూపంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. షమీ బౌలింగ్‌లో షాట్‌కు యత్నించి అల్జారీ జోసెఫ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 37 పరుగులు చేసింది.

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఏంచుకున్న​ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌

ఐపీఎల్ 2023 సీజన్‌లో భాగంగా నేడు ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో తలబడుతోంది. టాస్ గెలిచిన గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు కెప్టెన్ హార్ధిక్ పాండ్యా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేయనుంది.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (ప్లేయింగ్ XI): పృథ్వీ షా, డేవిడ్ వార్నర్ (కెప్టెన్‌), మిచెల్ మార్ష్, రిలీ రోసౌ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), అక్షర్ పటేల్, అభిషేక్ పోరెల్, కుల్దీప్ యాదవ్, అమన్ హకీమ్ ఖాన్, అన్రిచ్ నోర్ట్జే, ముఖేష్ కుమార్

గుజరాత్ టైటాన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): వృద్ధిమాన్ సాహా(వికెట్‌ కీపర్‌), శుభమాన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్, హార్దిక్ పాండ్యా(కెప్టెన్‌), డేవిడ్ మిల్లర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, మహ్మద్ షమీ, జాషువా లిటిల్, యశ్ దయాల్, అల్జారీ జోసెఫ్

The 🪙 is flipped, and it falls in favour of @gujarat_titans. The away team opt to field first in #DCvGT 🏏

Tune in to #IPLonJioCinema NOW - streaming LIVE and FREE for all telecom operators! #IPL2023 #TATAIPL #JioCinema | @DelhiCapitals pic.twitter.com/Q6StI8eFvX