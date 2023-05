ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ఐపీఎల్‌లో మరో అరుదైన రికార్డు అందుకున్నాడు. ఈ సీజన్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ దారుణ ఆటతీరుతో ప్లేఆఫ్‌ రేసు నుంచి నిష్క్రమించిన తొలి జట్టుగా నిలిచింది. అయితే వార్నర్‌కు బ్యాటింగ్‌ పరంగా ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు.

ఈ సీజన్‌లో కాస్త స్లోగా ఆడినప్పటికి 13 మ్యాచ్‌ల్లో 430 పరుగులు సాధించాడు. అతని ఖాతాలో ఐదు అర్థసెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇక ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో 400 ప్లస్‌ పరుగుల మార్క్‌ను దాటడం వార్నర్‌కు ఇది తొమ్మిదోసారి కావడం విశేషం. ఈ ఘనతను సాధించిన నాలుగో ఆటగాడిగా వార్నర్‌ నిలిచాడు. ఇంతకముందు సురేశ్‌ రైనా, శిఖర్‌ ధావన్‌, కోహ్లిలు తొమ్మిది ఐపీఎల్‌ సీజన్లలో 400 ప్లస్‌ పరుగులు మార్క్‌ను అందుకోగా.. తాజాగా వార్నర్‌ వీరి సరసన చేరాడు.

