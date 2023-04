IPL 2023: Delhi Capitals Vs Mumbai Indians LIve Updates:

టాస్‌ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా ఇవాళ ముంబై ఇండియన్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ మధ్య ఆసక్తికర పోరు జరగనుంది. టాస్‌ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ సీజన్‌లో ఇరుజట్లు ఇంతవరకు బోణీ చేయలేదు.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (ప్లేయింగ్ XI): పృథ్వీ షా, డేవిడ్ వార్నర్ (కెప్టెన్‌), మనీష్ పాండే, యశ్ ధుల్, రోవ్‌మన్ పావెల్, లలిత్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, అభిషేక్ పోరెల్ (వికెట్‌ కీపర్‌), కుల్దీప్ యాదవ్, అన్రిచ్ నార్టే, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్

ముంబై ఇండియన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): రోహిత్ శర్మ(కెప్టెన్‌), ఇషాన్ కిషన్(వికెట్‌ కీపర్‌), కామెరూన్ గ్రీన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, నెహాల్ వధేరా, హృతిక్ షోకీన్, అర్షద్ ఖాన్, పీయూష్ చావ్లా, జాసన్ బెహ్రెండోర్ఫ్, రిలే మెరెడిత్

