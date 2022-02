IPL 2022- SunRisers Hyderabad: ఐపీఎల్‌-2022 సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆటగాళ్లు సరికొత్త జెర్సీలో దర్శనమివ్వనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి బుధవారం సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు ప్రకటన వెలువడనుంది. ఈ విషయాన్ని ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ యాజమాన్యం ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. కాగా ఐపీఎల్‌-2021 సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్‌కు ఘోర పరాభవం ఎదురైన సంగతి తెలిసిందే. 14 మ్యాచ్‌లకు గానూ కేవలం మూడింట మాత్రమే గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచింది. కెప్టెన్‌గా డేవిడ్‌ వార్నర్‌ను తొలగించడం సహా తుది జట్టులో కూడా చోటుకల్పించకపోవడంతో విమర్శలు ఎదుర్కొంది.

ఈ క్రమంలో వరుస ఓటములతో ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ నిరాశలో కూరుకుపోయింది. ఇక రిటెన్షన్‌లో భాగంగా వార్నర్‌తో పాటు మరో స్టార్‌ ప్లేయర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ను కూడా సన్‌రైజర్స్‌ వదిలేసింది. కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (రూ. 14 కోట్లు), అబ్దుల్‌ సమద్‌ (అన్‌క్యాప్డ్‌ – రూ. 4 కోట్లు), ఉమ్రాన్‌ మలిక్‌ (అన్‌క్యాప్డ్‌ – రూ. 4 కోట్లు)ను అట్టిపెట్టుకుంది. ఇక గత సీజన్‌లో చేదు అనుభవం నేపథ్యంలో ఈసారి పలు మార్పులతో బరిలోకి దిగనుంది. ఇప్పటికే వెస్టిండీస్‌ దిగ్గజం బ్రియన్‌ లారాను బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌గా నియమించుకున్న హైదరాబాద్‌... సైమన్‌ కటిచ్‌ను అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌గా ఎంచుకుంది.

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ సిబ్బంది:

హెడ్‌కోచ్‌- టామ్‌ మూడీ

అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌- సైమన్‌ కటిచ్‌

బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌- బ్రియన్‌ లారా

ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌- డేల్‌ స్టెయిన్‌

స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌- ముత్తయ్య మురళీధరన్‌

ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌, స్కౌట్‌- హేమంగ్‌ బదాని

చదవండి: IPL 2022 Mega Auction: అప్పుడు 1.5 కోట్లు.. ఇప్పుడు అత‌డి కోసం యుద్దం జ‌ర‌గ‌నుంది.. రికార్డులు బ‌ద్ద‌లు అవ్వాల్సిందే!

Introducing the new management/support staff of SRH for #IPL2022!

Orange Army, we are #ReadyToRise! 🧡@BrianLara #MuttiahMuralitharan @TomMoodyCricket @DaleSteyn62 #SimonKatich @hemangkbadani pic.twitter.com/Yhk17v5tb5

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) December 23, 2021