IPL 2022 Auction- Mumbai Indians: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021 జరుగుతున్న సమయంలోనే జట్టుకు దూరం..... డిసెంబరులో పాకిస్తాన్‌ పర్యటనకు గైర్హాజరు.. ఇంగ్లండ్‌తో సిరీస్‌కు ముందు రిహాబిలిటేషన్‌ సెంటర్‌లో చికిత్స... పర్లేదనిపించాడు... తర్వాత భారత్‌ టూర్‌కు విచ్చేశాడు.. టీమిండియాతో వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్‌లో పూర్తిగా విఫలం... రెండో వన్డేకు దూరం.. అవును... ఈ ఉపోద్ఘాతమంతా వెస్టిండీస్‌ కెప్టెన్‌ కీరన్‌ పొలార్డ్‌ గురించే.

34 ఏళ్ల ఈ ‘భారీ హిట్టర్‌’ ఇటీవలి కాలంలో తరచూ గాయాల బారిన పడుతున్నాడు. ఫిట్‌నెస్‌ లేమి కారణంగా పలు సందర్భాల్లో జట్టుకు దూరమయ్యాడు. భారత్‌తో బుధవారం నాటి మ్యాచ్‌లోనూ పొలార్డ్‌ ఆడలేదు. అతడి స్థానంలో నికోలస్‌ పూరన్‌ జట్టు పగ్గాలు చేపట్టాడు. అయితే, అప్పటికే 1-0 తేడాతో వెనుకబడి ఉన్న విండీస్‌.. భారత బౌలర్లు చెలరేగడంతో ఈ మ్యాచ్‌లోనూ ఓడి సిరీస్‌ను సమర్పించుకుంది. తద్వారా 19 ఏళ్ల తర్వాత భారత గడ్డపై వన్డే సిరీస్‌ గెలవాలన్న ఆశ నిరాశే అయ్యింది.

Series lost, but the boys go again on Friday in the final ODI with the opportunity to gain some World Cup qualification points. #MenInMaroon #INDvWI pic.twitter.com/Ah8U8XAnzt

— Windies Cricket (@windiescricket) February 9, 2022