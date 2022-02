విండీస్‌తో జరిగిన రెండో వన్డేలో 83 బంతుల్లో 5 ఫోర్ల సాయంతో 64 పరుగులు చేసిన టీమిండియా మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ సూర్యకుమార్‌ ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. వన్డే క్రికెట్‌ చరిత్రలో తొలి ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో 30కి పైగా పరుగులు చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా వరల్డ్‌ రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు. గతంలో నెదర్లాండ్స్‌ ఆటగాళ్లు ర్యాన్‌ టెన్‌ డస్కటే, టామ్‌ కూపర్‌, పాకిస్థాన్‌ ఆటగాడు ఫఖర్‌ జమాన్‌లు తొలి ఐదు వన్డే ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 30కి అదనంగా పరుగులు చేశారు.

Suryakumar Yadav becomes the FIRST player to score 30+ runs in each of first 6 matches of ODI career.

31* v SL

53 v SL

40 v SL

39 v SA

34* v WI

64 v WI#INDvWI

— Kausthub Gudipati (@kaustats) February 9, 2022