దుబాయ్‌: యూఏఈ వేదికగా సెప్టెంబర్ 19 నుంచి ప్రారంభం కానున్నఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2021 మలిదశ మ్యాచ్‌ల కోసం దాదాపు అన్నిజట్టు ఇదివరకే దుబాయ్‌ చేరుకున్నాయి. ఓ వైపు ప్రాక్టీస్‌.. మరోవైపు నైట్‌ పార్టీలతో ఆటగాళ్లంతా తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం రాత్రి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ యాజమాన్యం ఓ ప్రత్యేక పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. అందులో ఆటగాళ్లు ఆటలు, పాటలతో సందడి చేశారు. రెండు బృందాలుగా విడిపోయి తెగ హడావుడి చేశారు. కొందరు దేశీయ స్టార్‌ ప్లేయర్లు హిందీ పాటలు పాడి అలరించగా, బాండింగ్ సెషన్‌లో ఆటగాళ్లంతా హుషారెక్కించే డాన్స్ స్టెప్పులతో ఇరగదీశారు.

