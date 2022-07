టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న వెస్టిండీస్‌

►ఇంగ్లండ్‌తో సిరీస్‌ను విజయవంతంగా ముగించుకున్న టీమిండియా తాజాగా వెస్టిండీస్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు సన్నద్దమైంది. ట్రినిడాడ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో వెస్టిండీస్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. రోహిత్‌ సహా సీనియర్ల గైర్హాజరీలో శిఖర్‌ ధావన్‌ కెప్టెన్సీలో యువ భారత్‌ జట్టు విండీస్‌తో తలపడుతుండడంతో ఆసక్తిగా మారింది. ముందుగా అనుకున్నట్లే జడేజా గాయంతో ఈ వన్డేకు దూరం కాగా.. జాసన్‌ హోల్డర్‌ కరోనా కారణంగా తొలి వన్డేకు దూరంగా ఉన్నాడు.

