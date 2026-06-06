 శ్రీలంక పర్యటన.. టీమిండియా కెప్టెన్‌గా ధృవ్‌ జురెల్‌ | India A Squad Announced for Sri Lanka tour multi day format | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శ్రీలంక పర్యటన.. టీమిండియా కెప్టెన్‌గా ధృవ్‌ జురెల్‌

Jun 6 2026 2:38 PM | Updated on Jun 6 2026 2:50 PM

India A Squad Announced for Sri Lanka tour multi day format

ఐర్లాండ్‌, ఇంగ్లండ్‌ టీ20 సిరీస్‌లతో పాటు ఆసియా క్రీడలకు వేర్వేరు భారత జట్లను ఇవాళ (జూన్‌ 6) ప్రకటించారు. ఈ మూడు జట్లకు కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఎంపికయ్యాడు. ఇప్పటివరకు భారత టీ20 జట్టు కెప్టెన్‌గా ఉన్న సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌కు సెలెక్టర్లు ఉద్వాసన పలికారు. 

అందరూ ఊహించిన విధంగానే చిచ్చరపిడుగు వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తొలిసారి భారత జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. వైభవ్‌కు మూడు జట్లలో చోటు దక్కింది. 

తెలుగు ఆటగాళ్లు నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, తిలక్‌ వర్మ కూడా మూడు జట్లలో చోటు దక్కించుకున్నారు. తిలక్‌కు జాక్‌పాట్‌ కూడా తగిలింది. ఆసియా క్రీడల్లో అతడు శ్రేయస్‌ డిప్యూటీగా ఎంపికయ్యాడు.

ఇదే సందర్భంగా జూన్‌ 25 నుంచి శ్రీలంకలో పర్యటించాల్సిన భారత్‌-ఏ జట్టును కూడా ప్రకటించారు. ఈ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ధృవ్‌ జురెల్‌ ఎంపికయ్యాడు. అతడికి డిప్యూటీగా దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ నియమించబడ్డాడు. ఈ జట్టులో సాయి సుదర్శన్‌, రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌, అన్షుల్‌ కంబోజ్‌ లాంటి ఐపీఎల్‌ స్టార్లు చోటు దక్కించుకున్నారు.

శ్రీలంకలో జరిగే మల్టీ-డే గేమ్‌ల కోసం భారత-ఏ జట్టు: ధృవ్ జురెల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, ఆయుష్ బదోని, దేవదత్ పడిక్కల్ (వైస్ కెప్టెన్), రుతురాజ్ గైక్వాడ్, సరాన్ష్ జైన్, గుర్నూర్ బ్రార్, ఆకిబ్ నబీ, యశ్ ఠాకూర్, అన్షుల్ కంబోజ్‌, ఎన్‌ జగదీశన్‌, అమన్‌ మోఖడే, షేక్‌ రషీద్‌, జీషన్‌ అన్సారీ

ఇండియా-ఏ టూర్‌ ఆఫ్‌ శ్రీలంక షెడ్యూల్‌
జూన్‌ 25- తొలి అనధికారిక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ (గాలే)
జులై 2- రెండో అనధికారిక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ (గాలే)

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)
photo 2

రామ్ చరణ్‌ ‘పెద్ది’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

నాగచైతన్య దూత వెబ్ సిరీస్ సీక్వెల్ ప్రారంభం.. ఫోటోలు
photo 5

'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Karumuru Venkat Reddy Counter To Chandrababu 1
Video_icon

జగన్ క్రెడిట్ కొట్టేయడానికి సిగ్గులేదా.. నీ విజనరీకి బూజుపట్టిందా..!
Team India T20 Squad for England Series 2
Video_icon

సచిన్ రికార్డు బ్రేక్... టీమిండియాలోకి వైభవ్ అయ్యర్‌కు కెప్టెన్సీ
Actress Janhvi Kapoor Controversy Ram Charan 3
Video_icon

రిలీజ్ వెంటనే పెద్దికి జాన్వీ కపూర్ ఝలక్
Vaibhav Suryavanshi Entry For Indian Team 4
Video_icon

భారత జట్టులోకి బుడ్డోడు
Indian Grandmaster Praggnanandhaa Clinches Historic Norway Chess Victory 5
Video_icon

చరిత్ర సృష్టించిన ప్రజ్ఞానంద.. నార్వే చెస్ టైటిల్ సొంతం
Advertisement
 