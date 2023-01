గణతంత్ర దినోత్సవం (జనవరి 26) రోజు భారత క్రికెట్‌ జట్టు ఏదైన మ్యాచ్‌ గెలిచిందా..? గెలిచి ఉంటే.. ఆ మ్యాచ్‌ ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎవరిపై గెలిచింది..? ఈ వివరాలు 2023 రిపబ్లిక్‌ డే ను పురస్కరించుకుని భారత క్రికెట్‌ అభిమానుల కోసం. వివరాల్లోకి వెళితే.. 2019 న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో ఉండగా భారత జట్టు రిపబ్లిక్‌ డే రోజున ఓ వన్డే మ్యాచ్‌ గెలిచింది. చరిత్రలో ఈ రోజున టీమిండియా గెలిచిన ఏకైక మ్యాచ్‌ ఇదే కావడం విశేషం.

5 మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా మౌంట్‌ మాంగనూయ్‌ వేదికగా జరిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ కోహ్లి నేతృత్వంలోని టీమిండియా.. ఆతిధ్య జట్టుపై 90 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ ఒక్క విజయం మినహాయించి రిపబ్లిక్‌ డే రోజు ఇప్పటివరకు టీమిండియాకు ఒక్కటంటే ఒక్క విజయం కూడా లభించలేదు. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు 3 సందర్భాల్లో ఇదే రోజున టీమిండియా వన్డే మ్యాచ్‌లు ఆడినప్పటికీ, విజయం సాధించలేకపోయింది.

Another brilliant performance by the Men in Blue. #TeamIndia wrap the second ODI, win by 90 runs. 2-0 🇮🇳🇮🇳 #NZvIND pic.twitter.com/2fTF9uQ5JM

— BCCI (@BCCI) January 26, 2019