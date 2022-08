India Vs Zimbabwe ODI Series: స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికాతో సిరీస్‌ల కంటే ముందు టీమిండియా జింబాబ్వేలో పర్యటించనుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్న కేఎల్‌ రాహుల్‌ సేన మూడు వన్డేలు ఆడనుంది. భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌ మార్గదర్శనంలో ‘పసికూన’తో పోరుకు సిద్ధమవుతోంది. కాగా ఆసియా కప్‌-2022 టోర్నీ సమీపిస్తున్న తరుణంలో కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లి సహా పలువురు కీలక ఆటగాళ్లకు బీసీసీఐ విశ్రాంతినిచ్చింది.

They are here now . . . 🇮🇳 have just landed in Harare ahead of the three-match ODI series against 🇿🇼 scheduled for 18, 20 and 22 August at Harare Sports Club #WelcomeIndia | #ZIMvIND | #VisitZimbabwe pic.twitter.com/lViHCYPSPL

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) August 13, 2022