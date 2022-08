India Vs Zimbabwe 3rd ODI Updates:

1: 30PM భారత ఓపెనర్లు శిఖర్‌ ధావన్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 10 ఓవర్లు ముగిసే సరికి గబ్బర్‌ 36 బంతులు ఎదుర్కొని 4 ఫోర్ల సాయంతో 25 పరుగులు సాధించాడు. కెప్టెన్‌ రాహుల్‌ మాత్రం ఇంతవరకు ఒక్క బౌండరీ కూడా బాదలేకపోయాడు. 25 బంతుల్లో 12 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.

ఓపెనర్లుగా ధావన్‌, రాహుల్‌!

శిఖర్‌ ధావన్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ టీమిండియా ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభించారు. ఇక ఐదు ఓవర్లు ముగిసే సరికి టీమిండియా స్కోరు: 22/0 (5). ధావన్‌ 15, రాహుల్‌ 6 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌..

జింబాబ్వేతో మూడో వన్డేలో టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ‘‘మమ్మల్ని మేము చెక్‌ చేసుకునేందుకు ముందు బ్యాటింగ్‌ చేస్తాం. నేను చాలా రోజుల నుంచి ఆటకు దూరంగా ఉన్నా కదా! ఈ మ్యాచ్‌లో పరుగులు రాబట్టాలని భావిస్తున్నా’’ అని భారత కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ టాస్‌ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించాడు.

ఇక హరారే వేదికగా సాగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, ప్రసిద్‌ కృష్ణకు విశ్రాంతినిచ్చామన్న రాహుల్‌.. వారి స్థానాల్లో దీపక్‌ చహర్‌, ఆవేశ్‌ ఖాన్‌ జట్టులోకి వచ్చినట్లు తెలిపాడు. ఆతిథ్య జింబాబ్వే సైతం రెండు మార్పులు చేసింది. వెస్లీ మధెవెరె, తనక చివాంగా స్థానంలో టోనీ, రిచర్డ్‌ను తుది జట్టుకు ఎంపిక చేసింది.

Hello and welcome! It's the third and final ODI match between 🇿🇼 and 🇮🇳

India won the toss and elected to bat first#ZIMvIND | #KajariaODISeries | #VisitZimbabwe pic.twitter.com/RIx3WrbMpq

