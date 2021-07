కొలంబో: పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్ కోసం శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన శిఖర్ ధవన్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు.. క్వారంటైన్ పూర్తి చేసుకొని, తాజాగా ఓ ఇంట్రా స్క్వాడ్‌ మ్యాచ్‌ ఆడింది. కెప్టెన్ ధవన్, వైస్ కెప్టెన్ భువనేశ్వర్ కుమార్‌ల నేతృత్వంలో రెండు జట్లుగా విడిపోయి ఈ సన్నాహక మ్యాచ్‌ ఆడుతున్నారు. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ధవన్‌ జట్టు.. అద్భుతంగా రాణించిందని బీసీసీఐ వర్గాల సమాచారం. కెప్టెన్‌ ధవన్‌(47) తృటిలో హాఫ్‌ సెంచరీ చేజార్చుకోగా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (63), మనీష్ పాండే(51) అర్థశతకాలతో అదరగొట్టారని తెలుస్తోంది. ప్రత్యర్ధి కెప్టెన్‌ భువనేశ్వర్ కుమార్‌కు రెండు వికెట్ల దక్కాయని సమాచారం. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలను బీసీసీఐ ట్విటర్ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుంది.

