IND vs NZ: టీమిండియాకు భారీ షాక్‌.. జట్టులోకి ఊహించని ఆటగాడు

Jan 12 2026 2:53 PM | Updated on Jan 12 2026 3:03 PM

IND vs NZ: Washington Sundar ruled out Badoni gets maiden call up

న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌ నేపథ్యంలో టీమిండియాకు మరో భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఇప్పటికే రిషభ్‌ పంత్‌ గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరమైన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మరో ఆటగాడు సైతం గాయపడ్డాడు.

వడోదర వేదికగా తొలి వన్డే సందర్భంగా ఆల్‌రౌండర్‌ వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌కు గాయమైంది. పక్కటెముకల్లో నొప్పితో అతడు విలవిల్లాడాడు. ఈ క్రమంలో అతడిని స్కానింగ్‌కు పంపించారు. ప్రస్తుతం భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (BCCI) వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో ఉన్న వాషీ.. తదుపరి రిపోర్టు వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలో వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ మిగిలిన రెండు వన్డేలకు దూరమయ్యాడు. మెన్స్‌ సెలక్షన్‌ కమిటీ వాషీ స్థానంలో యువ ఆటగాడు ఆయుశ్‌ బదోనిని జట్టుకు ఎంపిక చేసింది. రాజ్‌కోట్‌లో రెండో వన్డే కోసం బదోని టీమిండియాతో చేరతాడు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. కాగా బదోని జాతీయ జట్టుకు ఎంపిక కావడం ఇదే తొలిసారి. 

