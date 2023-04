ICC Qualifier Play Off USA VS Jersey: వన్డే క్రికెట్‌లో ఏడో అత్యుత్తమ బౌలింగ్‌ గణాంకాలు నమోదయ్యాయి. ఐసీసీ క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌-2023 క్వాలిఫయర్‌ ప్లే ఆఫ్స్‌లో భాగంగా జెర్సీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో యూఎస్‌ఏ బౌలర్‌ అలీ ఖాన్‌ 9.4 ఓవర్లలో 32 పరుగులిచ్చి ఏకంగా 7 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వన్డే క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇవి ఏడో అత్యుత్తమ గణాంకాలుగా రికార్డయ్యాయి.

Fresh from collecting the seventh best ODI figures of all time, this dynamic fast bowler now looms as the key player for USA as they try and book a place at this year's @cricketworldcup 💪https://t.co/pK9kLjJ5L4

— ICC (@ICC) April 5, 2023