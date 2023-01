లక్నోలోని అటల్‌ బిహారి వాజ్‌పేయ్‌ స్టేడియం వేదికగా నిన్న (జనవరి 29) న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన లో స్కోరింగ్‌, హై ఓల్టేజీ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆపసోపాలు పడి, 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో హార్ధిక్‌ సేన 3 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 1-1తో సమం చేసుకుని సిరీస్‌ విజయావకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా విధ్వంసకర ఆటగాడు, మిస్టర్‌ 360 డిగ్రీస్‌ ప్లేయర్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (31 బంతుల్లో 26 నాటౌట్‌; ఫోర్‌) తన సహజ శైలికి భిన్నంగా ఆచితూచి ఆడి, జట్టు విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.

With young and energetic SKY (Mr. 360°) at official residence, Lucknow.@surya_14kumar pic.twitter.com/hHGB2byHcu

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 30, 2023