 బెన్‌ స్టోక్స్‌కు కళ్లు చెదిరే ధర.. ఎన్ని కోట్లంటే? | Ben Stokes returns to BBL, joins Adelaide Strikers for entire season | Sakshi
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BBL 2026: బెన్‌ స్టోక్స్‌కు కళ్లు చెదిరే ధర.. ఎన్ని కోట్లంటే?

Sep 2 2026 11:05 AM | Updated on Sep 2 2026 11:11 AM

Ben Stokes returns to BBL, joins Adelaide Strikers for entire season

ఇంగ్లండ్ దిగ్గజ ఆల్‌రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో ఆడేందుకు సిద్దమయ్యాడు. బీబీఎల్ 2026-27 సీజన్ కోసం అతడు అడిలైడ్ స్ట్రైకర్స్ (Adelaide Strikers)తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు.

7 న్యూస్ వెబ్ సైట్ ప్రకారం.. 500,000 ఆస్ట్రేలియా డాలర్ల (రూ. 3.9 కోట్లు) భారీ ధరకు అతడిని అడిలైడ్ సొంతం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మొత్తం సీజన్‌కు అందుబాటులో ఉండేందుకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.

"బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో అడిలైడ్ స్ట్రైకర్స్ తరపున ఆడేందుకు ఆతృతగా ఎదరుచూస్తున్నాను. ఆస్ట్రేలియాలో ఆడటాన్ని నేను ఎక్కువగా అస్వాదిస్తాను" అని స్టోక్స్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నాడు. స్టోక్సీ బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో చివ‌ర‌గా 2015లో మెల్బోర్న్ రెనెగేడ్స్ త‌ర‌పున ఆడాడు. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన తర్వాత ఇంగ్లండ్ వన్డే కప్‌లో స్టోక్స్ భాగమయ్యాడు. 

12 ఏళ్ల తర్వాత డర్హమ్ తరఫున లిస్ట్-ఏ మ్యాచ్ ఆడిన స్టోక్స్.. డెర్బీషైర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అజేయ సెంచరీతో సత్తాచాటాడు.  ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్‌ స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ ఆసీస్‌ గడ్డపై మెరుపులు మెరిపించేందుకు సిద్దమవుతున్నాడు.

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