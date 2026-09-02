ఇంగ్లండ్ దిగ్గజ ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత బిగ్బాష్ లీగ్లో ఆడేందుకు సిద్దమయ్యాడు. బీబీఎల్ 2026-27 సీజన్ కోసం అతడు అడిలైడ్ స్ట్రైకర్స్ (Adelaide Strikers)తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు.
7 న్యూస్ వెబ్ సైట్ ప్రకారం.. 500,000 ఆస్ట్రేలియా డాలర్ల (రూ. 3.9 కోట్లు) భారీ ధరకు అతడిని అడిలైడ్ సొంతం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మొత్తం సీజన్కు అందుబాటులో ఉండేందుకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
"బిగ్బాష్ లీగ్లో అడిలైడ్ స్ట్రైకర్స్ తరపున ఆడేందుకు ఆతృతగా ఎదరుచూస్తున్నాను. ఆస్ట్రేలియాలో ఆడటాన్ని నేను ఎక్కువగా అస్వాదిస్తాను" అని స్టోక్స్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నాడు. స్టోక్సీ బిగ్బాష్ లీగ్లో చివరగా 2015లో మెల్బోర్న్ రెనెగేడ్స్ తరపున ఆడాడు. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన తర్వాత ఇంగ్లండ్ వన్డే కప్లో స్టోక్స్ భాగమయ్యాడు.
12 ఏళ్ల తర్వాత డర్హమ్ తరఫున లిస్ట్-ఏ మ్యాచ్ ఆడిన స్టోక్స్.. డెర్బీషైర్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అజేయ సెంచరీతో సత్తాచాటాడు. ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ స్టార్ ఆల్రౌండర్ ఆసీస్ గడ్డపై మెరుపులు మెరిపించేందుకు సిద్దమవుతున్నాడు.