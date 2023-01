Sir Garfield Sobers Trophy 2022: పాకిస్తాన్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌కు ఈ ఏడాది ఐసీసీ అవార్డుల పంట పండింది. ఇప్పటికే ఐసీసీ మెన్స్‌ వన్డే క్రికెటర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌ 2022 అవార్డు దక్కించుకున్న బాబర్‌.. తాజాగా ఐసీసీ మెన్స్‌ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డును కూడా కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇందుకు గానూ ఐసీసీ బాబర్‌ను సర్‌ గ్యారీ ఫీల్డ్‌ సోబర్స్‌ ట్రోఫీ-2022తో సత్కరించింది.

ఈ అవార్డు రేసులో బాబర్‌తో పాటు ఇంగ్లండ్‌ టెస్ట్‌ జట్టు కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్, జింబాబ్వే ఆల్‌రౌండర్ సికందర్ రజా, న్యూజిలాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ టిమ్ సౌథీలు పోటీ పడినప్పటికీ, ఐసీసీ వరల్డ్‌ గవర్నింగ్‌ బాడీ బాబర్‌ వైపే మొగ్గుచూపింది. బాబర్‌ 2022లో అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి 44 మ్యాచ్‌ల్లో 54.12 సగటున 2598 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు, 15 హాఫ్‌ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రదర్శనను పరిగణలోకి తీసుకునే ఐసీసీ బాబర్‌ను ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది.

Double delight for Babar Azam 🤩



After being named the ICC Men's ODI Cricketer of the Year, the Pakistan star bags the Sir Garfield Sobers Trophy for the ICC Men's Cricketer of the Year 👏#ICCAwards

— ICC (@ICC) January 26, 2023