Ashes Series 5th Test: ఆస్ట్రేలియా మరోసారి అద్భుతంగా రాణించింది. యాషెస్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా ఐదో టెస్టులో ఇంగ్లండ్‌పై 146 పరుగుల తేడాతో విజయభేరి మోగించింది. ప్రతిష్టాత్మక ట్రోఫీని 4-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. సిరీస్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన.. ట్రవిస్‌ హెడ్‌ ఆఖరి టెస్టులోనూ మరోసారి సెంచరీతో మెరిశాడు. తద్వారా ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌, ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌గా నిలిచాడు.

ఇక పర్యాటక జట్టు ఇంగ్లండ్‌కు మాత్రం ఈ సిరీస్‌ చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. ఒక్కటంటే ఒక్క మ్యాచ్‌లోనూ గెలవలేక చతికిలపడింది. నాలుగో టెస్టును డ్రా చేసుకోవడం వారికి కాస్త ఊరట కలిగించే అంశం. ఇదిలా ఉంటే... ఏకపక్ష విజయాలతో కంగారూలు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో అంబరాన్నంటేలా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

యాషెస్‌ సిరీస్‌- ఐదో టెస్టు స్కోర్లు:

ఆస్ట్రేలియా : 303 & 155

ఇంగ్లండ్‌: 188 & 124.

యాషెస్‌ సిరీస్‌ 2021-2022లో ఆస్ట్రేలియా విజయ పరంపర:

బ్రిస్బేన్‌ టెస్టు- 9 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లండ్‌పై ఆసీస్‌ గెలుపు

అడిలైడ్‌ టెస్టు: 275 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం

మెల్‌బోర్న్‌ టెస్టు: ఇన్నింగ్స్‌ మీద 14 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయం

సిడ్నీ టెస్టు: డ్రా

హోబర్ట్‌ టెస్టు: 146 పరుగుల తేడాతో కంగారూల జయకేతనం

Just put out the one mitt - and it stuck! #Ashes pic.twitter.com/10yK7Cadc3

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 16, 2022