US Open 2026: సబలెంకా శుభారంభం

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యూఎస్ ఓపెన్ 2026 మహిళల సింగిల్స్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్, ప్రపంచ నంబర్ వన్ ఆర్యనా సబలెంకా శుభారంభం చేసింది. ఇటీవల ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బందిపడుతున్న ఆమె, తొలి రౌండ్లో కొలంబియాకు చెందిన కామిలా ఒసోరియోపై 6-2, 6-4 తేడాతో సునాయాస విజయం సాధించింది.
తద్వారా రెండో రౌండ్లోకి దూసుకెళ్లింది. గత 21 యూఎస్ ఓపెన్ మ్యాచ్ల్లో సబలెంకాకు ఇది 20వ విజయం కావడం విశేషం. రెండో రౌండ్లో సబలెంకా పోలినా ఇయాట్చెంకోతో తలపడనుంది.
పేలవ ఫామ్
యూఎస్ ఓపెన్కు ముందు సబలెంకా పేలవ ఫామ్లో ఉండింది. ఏప్రిల్ నుంచి ఆమె రికార్డు 17-7గా ఉంది. ఇటీవల ఆడిన రెండు హార్డ్కోర్ట్ టోర్నీల్లోనూ ప్రారంభ దశలోనే నిష్క్రమించింది. దీంతో యూఎస్ ఓపెన్లో ఆమె టైటిల్ను కాపాడుకోగలదా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే సబలెంకా తనలోని అత్యుత్తమ ఆటను బయటకు తీసి తొలి రౌండ్ను అధిగమించింది.