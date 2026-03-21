 జ‌ట్ల‌కు వార్నింగ్‌.. కేకేఆర్ బ్యాట‌ర్ విధ్వంస‌క‌ర సెంచ‌రీ | Angkrish Raghuvanshi sizzles century in practice game to give Rahane headache before IPL 2026 | Sakshi
IPL 2026: జ‌ట్ల‌కు వార్నింగ్‌.. కేకేఆర్ బ్యాట‌ర్ విధ్వంస‌క‌ర సెంచ‌రీ

Mar 21 2026 1:23 PM | Updated on Mar 21 2026 2:00 PM

Angkrish Raghuvanshi sizzles century in practice game to give Rahane headache before IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం మూడు సార్లు ఛాంపియన్ కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ తీవ్రంగా శ్రమి‍స్తోంది. గత సీజన్‌లో దారుణంగా విఫలమైన కేకేఆర్‌.. ఈసారి మాత్రం మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాలని పట్టుదలతో ఉంది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో తమ ట్రైనింగ్ క్యాంపును కేకేఆర్ ఏర్పాటు చేసింది.

ఈ క్రమంలో శుక్రవారం కేకేఆర్ సభ్యులు రెండు జట్లగా విడిపోయి ఇంట్రా-స్క్వాడ్ మ్యాచ్ ఆడాడు.  గోల్డెన్ నైట్స్ జట్టుకు రింకూ సింగ్‌ కెప్టెన్‌ కాగా.. 'పర్పుల్ నైట్స్' జట్టుకు అజింక్య రహానే సారథ్యం వహించాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో రహానే జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించిన యువ ఆటగాడు అంగ్‌క్రిష్ రఘువంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

200 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో ప్రత్యర్ధి బౌలర్లను ఉతికారేశాడు. కేవలం 55 బంతుల్లోనే 9 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో 103 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. అతడితో పాటు కివీ స్టార్ ఫిన్ అలెన్ కూడా దూకుడుగా ఆడాడు. ఫ‌లితంగా ల‌క్ష్యాన్ని పర్పుల్ నైట్స్ జ‌ట్టు 19.2 ఛేదించింది.

అయితే ఈ ఏడాది సీజ‌న్‌లో ర‌ఘువంశీ బ్యాటింగ్ ఆర్డ‌ర్‌పై ఇంకా స్ప‌ష్ట‌త లేదు. గ‌త సీజ‌న్‌లో కొన్ని సార్లు మూడో స్ధానంలో, మ‌రికొన్ని మిడిలార్డ‌ర్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చేవాడు. అయితే ఇప్పుడు ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్, సునీల్ నరైన్, అజింక్య ర‌హానే, కామెరాన్ గ్రీన్ వంటి టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు ఉండ‌డంతో ర‌ఘువంశీని మ‌రి ఎలా ఉప‌యోగిస్తారో చూడాలి. ఈ ఏడాది సీజ‌న్‌లో కేకేఆర్ త‌మ తొలి మ్యాచ్‌లో మార్చి 29న వాంఖ‌డే స్టేడియం వేదిక‌గా ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.
చదవండి: IPl 2026: 'ఒక్క నిమిషం కూడా వృథా చేయొద్దు'.. సహచరులకు కోహ్లి వార్నింగ్‌

Photos

photo 1

బుజ్జి అభిమానితో భోజనం చేసిన 'విరోష్‌' జోడీ (ఫోటోలు)
photo 2

డైరెక్టర్‌గా ‘జబర్దస్త్’ కమెడియన్‌..‘కామాఖ్య’ టీజర్‌ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వేలాది భక్తుల మధ్య కైరుప్పల పిడకల సంబరం (ఫొటోలు)
photo 4

వాళ్లు అప్పుడు నాకు సూపర్‌స్టార్స్‌.. ఇప్పుడు నేను (ఫొటోలు)
photo 5

గద్దర్ అవార్డ్ వేడుక కోసం అక్కినేని కోడలు ఇలా (ఫొటోలు)

Video

Ram Charan’s Peddi Release Postponed Again 1
పెద్ది విడుదల మళ్ళీ వాయిదా? వార్తల్లో నిజమెంత?
Jada Sravan Kumar Fires On Nara Lokesh Over Job Calendar 2
యువతకు ముష్టి వేస్తున్నారా? జాబ్ క్యాలెండర్ పై జడ శ్రవణ్ రియాక్షన్
Pope Serious on Trump Mass Declaration 3
హాట్ టాపిక్ కు అడ్డాగా అమెరికా డొనాల్డ్ ట్రంప్ Vs పోప్
Heavy Rains with Gusty Winds in AP, Yellow Alert Issued for Several Districts 4
ఏపీలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
Central Govt Key Decision on Commercial Cylinders 5
వలస కూలీలకు గుడ్ న్యూస్ కమర్షియల్ గ్యాస్ పై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
