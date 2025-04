PSL 2025: హెయిర్‌ డ్రైయర్‌, ట్రిమ్మర్‌.. షాహీన్‌ అఫ్రిదికి ఖరీదైన బహుమతి

పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌-2025లో కరాచీ కింగ్స్‌ ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం తమ ఆటగాళ్లకు (జేమ్స్‌ విన్స్‌, హసన్‌ అలీ) హెయిర్‌ డ్రైయర్లు, హెయిర్‌ ట్రిమ్మర్ లాంటి వస్తువులను బహుమతులుగా (అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చినందుకు గానూ) ఇచ్చి విమర్శలపాలైన విషయం తెలిసిందే. అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆటగాళ్లకు కనీస విలువ చేసే బహుమతులైనా ఇవ్వాలేరా అంటూ నెటిజన్లు సదరు ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యంపై మండిపడ్డారు.

ఈ నేపథ్యంలో లాహోర్‌ ఖలందర్స్‌ ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చిన తమ ఆటగాడు షాహీన్‌ అఫ్రిదికి ఓ ఖరీదైన వస్తువును బహుమతిగా ఇచ్చి ట్రోలింగ్‌ నుంచి తప్పించుకుంది. అఫ్రిది తన ప్రదర్శనలతో వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఖలందర్స్‌ను విజేతగా నిలపడంతో యాజమాన్యం అతనికి 24 క్యారెట్ల బంగారు పూత పూసిన ఐఫోన్ 16 ప్రోను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చింది. ఈ విషయాన్ని ఖలందర్స్‌ యాజమాన్యం ఓ వీడియో ద్వారా సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేసింది.

The iPhone has landed 📱😉



Our Captain Qalandar receives a gift he’s worthy of 💛🤴🏽

A custom 24K Gold-plated IPhone 16 Pro, made just for Lahore Qalandars’ main man, Shaheen! pic.twitter.com/PYigEiJvRR

— Lahore Qalandars (@lahoreqalandars) April 20, 2025