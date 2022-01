సాక్షి, బెంగుళూరు: కర్ణాటకలో అధికార బీజేపీ, విపక్ష కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు వేదికపైనే వాగ్వాదానికి దిగారు. ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మై సమక్షంలోనే కొట్టుకున్నంత పనిచేశారు. రామనగరలో సోమవారం జరిగిన బహిరంగ సభలో కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ ఎంపీ డీకే సురేష్‌, రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అశ్వత్ నారాయణ్‌ మధ్య ఈ ఘర్షణ జరిగింది.

అశ్వత్ నారాయణ్‌ వేదికపై మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్‌పైనా, బెంగుళూరు రూరల్‌ ఎంపీ డీకే సురేష్‌పైనా విమర్శలు చేశారు. దీంతో సురేష్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో వివాదం రాజుకుంది. ఇద్దరు ప్రజా ప్రతినిధుల మధ్య మాటామాట పెరిగింది. ఇరు వర్గాలవారు కూడా వారికి తోడవడంతో గందరగోళం నెలకొంంది. అక్కడే ఉన్న పోలీసులు సర్దిచెప్పాలని ప్రయత్నించగా.. స్టేజ్‌పైనే ఎంపీ డీకే సురేష్‌ ధర్నాకు దిగారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

#WATCH: Karnataka #Congress MP DK Suresh and #BJP Minister C. N. Ashwath Narayan creates ruckus in front of @CMofKarnataka Basavaraj Bommai at a government event in Ramanagara district. @IndianExpress pic.twitter.com/IyGXfurRWB

— Darshan Devaiah B P (@DarshanDevaiahB) January 3, 2022