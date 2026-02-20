సాక్షి,చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచలనం నెలకొంది. సీఎం స్టాలిన్తో మాజీ సీఎం పన్నీర్ సెల్వం భేటీ అయ్యారు. అసెంబ్లీ ప్రస్తుత సమావేశం చివరి రోజున ఓపీఎస్తో పాటు ఆయన తనయుడు మాజీ ఎంపీ రవీంద్రనాథ్తో కలిసి స్టాలిన్ను కలిశారు. కొంతసేపు ఇద్దరూ సచివాలయంలో చర్చలు జరిపారు.
అనంతరం, డీఎంకే పాలనపై ఓపీఎస్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్లీ డీఎంకే గెలుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. డీఎంకే పాలనపై ప్రజల్లో నమ్మకం ఉందని అన్నారు. ఓపీఎస్ చేసిన ఈ పొలిటికల్ కామెంట్స్ తమిళనాట రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీశాయి. ఈ భేటీ రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు కొత్త కూటమి అవకాశాలపై ఊహాగానాలకు దారితీసింది.