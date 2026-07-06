మమతా బెనర్జీ నిరసన ప్రదర్శన

కోల్కతా: దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని బరుయిపూర్లో 11 ఏళ్ల బాలికపై జరిగిన హత్యాచారం ఘటనకు నిరసనగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి, పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సోమవారం కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన చేపట్టారు. చేతిలో వెలిగించిన కొవ్వొత్తి పట్టుకుని, కోల్కతాలోని తన కాలీఘాట్ నివాసం నుంచి మమతా బెనర్జీ ర్యాలీలో పాల్గొని నిరసన తెలిపారు. ఇందులో ఎంపీలు డోలా సేన్, ప్రతిమా మండల్, డెరిక్ ఓబ్రియన్ పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ.. బీజేపీ పాలనలో మహిళలపై హింస పెరిగిపోతోందని చెప్పారు. నిందితుడిని శిక్షించి బాలిక కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మమతా బెనర్జీ వర్గానికి చెందిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. మమతా బెనర్జీ తన నివాసం ఉన్న హరీశ్ చటర్జీ వీధి మీదుగా నడిచారు.
బాధిత బాలికకు, ఆమె కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నవారు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రదర్శన కాలీఘాట్ రోడ్డులో చుట్టి తిరిగి, మమతా బెనర్జీ నివాసం ఎదుట ముగిసింది. ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు మోహరించారు.
బాధిత బాలిక శనివారం సాయంత్రం స్నేహితురాలికి పుట్టినరోజు కానుక కొనడానికి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన సమయంలో అపహరణకు గురై, అత్యాచారం, హత్యకు గురైంది. ఆ బాలిక కుటుంబాన్ని మమతా బెనర్జీ వర్గానికి చెందిన నేతల బృందం కలిసింది.
మాజీ శాసనసభ స్పీకర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే బిమాన్ బెనర్జీ, రాజ్యసభ ఎంపీ డోలా సేన్, జయనగర్ ఎంపీ ప్రతిమా మండల్ బృందం బాధిత బాలిక తల్లిదండ్రులను కలిసి, పార్టీ తరఫున న్యాయపరమైన అన్ని రకాలుగా సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.