కోల్‍కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీ చేపట్టిన నిరసనలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీశాయి. రాష్ట్రంలో మమత బెనర్జీ ప్రభుత్వం అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నాబన్న అభియాన్‌(సచివాలయ ముట్టడి) పేరుతో ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చింది కమలం పార్టీ. దీంతో బీజేపీ శ్రేణులు పెద్దఎత్తున కోల్‍కతా చేరుకునేందుకు రైల్వే స్టేషన్లకు తరలివెళ్లాయి.

అయితే పోలీసులు వీరిని అడ్డుకున్నారు. ఎక్కడికక్కడ బారీకేడ్లను ఏర్పాటు చేసి నిలువరించారు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బీజేపీ కార్యకర్తలు పోలీసులతో బాహాబాహీకి దిగారు. ఫలితంగా రాణిగంజ్‌ రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. పోలీసులకు, బీజేపీ శ్రేణులకు మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. అనంతరం పలువురు బీజేపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

#WATCH | West Bengal: BJP workers & police clash outside the Raniganj railway station as workers leave for Kolkata for Nabanna; police takes workers into preventive custody https://t.co/jmotBSVjlY pic.twitter.com/Ryw9Tf59ns