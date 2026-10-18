 భారీ నగదు, ప్రామిసరీ పత్రాలు స్వాధీనం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీ నగదు, ప్రామిసరీ పత్రాలు స్వాధీనం

Oct 19 2026 1:43 AM | Updated on Oct 19 2026 1:43 AM

రుద్రూర్‌: కోటగిరి ఉమ్మడి మండలంలో వడ్డీ వ్యాపారులపై పోలీసులు కొరడా ఝళిపించారు. శనివారం ఉదయం పోలీసులు మూడు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి ఏకకాలంలో సుమారు పది ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించారు. ఈ మెరుపు దాడిలో రూ.74లక్షల50 వేల భారీ నగదుతో పాటు, పలు కీలక ప్రామిసరీ, అగ్రిమెంట్‌ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సోదాల సమయంలో లెక్కల్లో చూపని భారీ నగదుతో పాటు వడ్డీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన పలు ప్రామిసరీ, రికార్డులు బయటపడటంతో వాటిని సీజ్‌ చేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు, ప్రామిసరీ నోట్లను పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అధిక వడ్డీలకు డబ్బులు ఇస్తూ అమాయక ప్రజలను మోసగిస్తున్న ఆరుగురు వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌ ఆదివారం తెలిపారు. చీటింగ్‌, మనీ ల్యాండింగ్‌ చట్టాల కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కలర్‌ఫుల్ శారీలో యాంకర్ శ్రీముఖి అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

అనుపమ 'క్రేజీ కళ్యాణం' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

సిల్క్ శారీలో సింగర్ మంగ్లీ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహనసేవ.. అద్భుత దృశ్యాలు (ఫొటోలు)
photo 5

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?

Video

View all
YS Pramilamma Sensational Comments On Gun Firing In Pulivendula 1
Video_icon

అవినాష్ ని గన్ తో కాల్చి చంపాలని చూశారు? YS ప్రమీలమ్మ సంచలన కామెంట్స్
Guntakal TDP Leader Sensational Comments On MLA Gummanur Jayaram 2
Video_icon

బాబు ఫోటోని చెప్పులతో కొట్టినోడికి..! ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం పై టీడీపీ నేత సంచలన కామెంట్స్
Jio Platforms Public Offering Is Indias Largest Ever IPO 3
Video_icon

జియో IPO.. లైఫ్ సెటిలా? కొనాలా? వద్దా?
Actress Poonam Kaur Sensational Comments On Director Trivikram Srinivas 4
Video_icon

త్రివిక్రమ్ పై పూనమ్ మరో బాంబ్..
Nellore YSRCP Mayor Candidate Anam Vijayakumar Reddy Files Nomination 5
Video_icon

నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్..
Advertisement
 