రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం.. ఇక నుంచి..

రైళ్లలో టిక్కెట్లు లేకుండా ప్రయాణించే వారిని గుర్తించి, శిక్షించేందుకు తనిఖీలను ముమ్మరం చేయాలని భారతీయ రైల్వే నిర్ణయించింది. పబ్లిక్ కంపార్ట్మెంట్ల తగ్గింపు, రైళ్ల కొరత వంటి అవకతవకల కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రైల్వే పరిపాలన విభాగం టికెట్ ఇన్స్పెక్టర్లు, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ల నెలవారీ ఆదాయ లక్ష్యాన్ని గణనీయంగా పెంచింది.
జరిమానాలు వసూలు చేయడం ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాల ని ప్రణాళిక వేస్తున్నారు. ప్రయాణికుడు ప్రయాణించిన దూరం ఆధారంగా ఈ జరిమానాను లెక్కిస్తారు. రిజర్వేషన్ లేకుండా రెగ్యులర్ స్లీపర్ కోచ్లలో ప్రయాణించే సీజన్ టికెట్ హోల్డర్లను టికెట్ లేని ప్రయాణికులుగా పరిగణించి జరిమానా విధిస్తారు. ప్రస్తుతం పాలక్కాడ్ డివిజన్లో స్లీపర్ కోచ్లను పర్యవేక్షించే టికెట్ ఇన్స్పెక్టర్ నెలవారీ జరిమానా పరిమితిని రూ.10,000 నుంచి రూ. 25,000కు పెంచారు. దీనివల్ల సంవత్సరానికి రూ. 27 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించాల్సి వస్తుంది. సరైన అనుమతి లేకుండా ఖరీదైన బాక్సులకు మారడం వంటి చిన్నపాటి ఉల్లంఘనలకు ఇకపై జరిమానాలు విధిస్తారు. ఈ తీవ్రమైన చర్య ఉద్యోగులు, ప్రయాణికుల మధ్య అనవసర ఘర్షణలకు దారితీయవచ్చని రైల్వే కార్మిక సంఘాలు హెచ్చరించాయి.
మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు విధించే కనీస జరిమానాలను ఈమేరకు సవరించారు. జనరల్ కోచ్లో 50 కి.మీ. వరకు ప్రయాణానికి రూ. 320, సిట్టింగ్ రిజర్వ్ కంపార్ట్మెంట్లో 50 కి.మీ. వరకు ప్రయాణానికి రూ. 335, స్లీపర్ కోచ్లో ప్రతి 200 కిలోమీటర్లకు రూ. 530 జరిమానా విధించబడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఏసీ కోచ్కు కనీస జరిమానా రూ. 745గా, థర్డ్ ఏసీ కోచ్లో ప్రతి 300 కిలోమీటర్లకు రూ.2,070గా , సెకండ్ ఏసీ కోచ్లో ప్రతి 800 కిలోమీటర్లకు రూ. 2,070గా నిర్ణయించారు. అదే సమయంలో రెగ్యులర్, సీజన్ టికెట్ ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినప్పటికీ, రైల్వే పరిపాలన రిజర్వేషన్ లేని జనరల్ కోచ్ల సంఖ్యను పెంచలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రస్తుతం ఉన్న స్టాండర్డ్ కోచ్లను తగ్గించి, వాటిని ఏసీ కోచ్లుగా మారుస్తున్నారు. తగినన్ని రైళ్లు లేకపోవడంతో, నిత్య ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.