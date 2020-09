చెన్నై: మరణించిన భార్య జ్ఞాపకార్థం ఓ వ్యాపారవేత్త ఆమె విగ్రహాన్ని చేయించి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఆరు అడుగుల ఆ విగ్రహాన్ని ఆమె చనిపోయన నెల రోజుల తర్వాత ఆవిష్కరించాడు. వివరాలు.. మధురైకి చెందిన వ్యాపారవేత్త సేతురామన్‌ భార్య పిచ్చైమణియమ్మల్‌ నెలరోజుల క్రితం చనిపోయారు. ఆమె మీద ప్రేమతో సేతురామన్‌ విగ్రహాన్ని చేయించి ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు. చివరి రోజుల్లో ఆమె జ్ఞాపకాలతో గడిపేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో విల్లాపురంలోని ప్రసన్న అనే శిల్పిని సంప్రదించారు. సేతురామన్‌ కోరిక మేరకు సదరు శిల్పి పట్టు చీర, నగలు ధరించి.. చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కుర్చీలో కూర్చున్నట్లుగా పిచ్చైమణియమ్మాల్‌ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. (చదవండి: శ్రీనివాస గుప్తా.. ఈయన సమ్‌థింగ్‌ స్పెషల్‌)

Tamil Nadu: Sethuraman, a businessman from Madurai unveiled a statue of his wife,Pitchaimaniammal,at his home after 30 days of her demise.

He says,"I lost my wife recently but when I look at this statue I can connect with her.Fibre,rubber & special colours were used to make it" pic.twitter.com/l5iykI8UCw

