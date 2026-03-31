బిహార్‌లో తొక్కిసలాట.. 8 మంది మృతి

Mar 31 2026 11:35 AM | Updated on Mar 31 2026 11:44 AM

Stampede At Sheetla Temple In Bihar Nalanda

నలంద: బిహార్‌లో విషాదం జరిగింది. నలందలోని శీతల మాత ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మహిళలు మృతి చెందారు. పలువురు గాయపడ్డారు. వారిని ఆసుపత్రికి తరలింఒచారు. పూజలు నిర్వహించడానికి ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడంతో విపరీతమైన రద్దీ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, స్థానిక గ్రామస్తులతో కలిసి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రాకాస ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన నీహారిక.. (ఫొటోలు)
photo 2

బెంగళూరు : కనువిందుగా హారతి దీపాల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్: మధ్యాహ్నం భానుడి భగభగలు.. సాయంత్రం వరుణుడి పలకరింపు (ఫొటోలు)
photo 4

‘రాకాస’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

కిరణ్‌ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్‌ స్టోరీ’ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Struggles Amid Leadership Loss & Communication Breakdown 1
Video_icon

ఇరాన్ అల్లకల్లోలం.. అగ్రనేతల మరణంతో డైలమా!
Vijayawada Durgamma Temple Staff Theft Gold From Hundi Counting 2
Video_icon

విజయవాడ దుర్గగుడి హుండీ లెక్కింపులో బంగారం తప్పించే ప్రయత్నం.. చివరికి దొరికిపోయి..
Operation Kagar Deadline Ends Today Maoist Leaders Surrender 3
Video_icon

ఆపరేషన్ కగార్ కు చివరి రోజు అగ్రనేతల కోసం అడవుల్లో గాలింపు
YS Jagan Pays Tributes to Bhagwan Mahavir On His Birth Anniversary 4
Video_icon

భగవాన్ మహావీర్ కు వైఎస్ జగన్ ఘన నివాళులు
PBKS vs GT IPL 2026 4th Match Prediction 5
Video_icon

పోరుకు సిద్ధం.. చివరికి గెలిచేది ఎవరు?
