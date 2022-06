ఫ్యాషన్ షోలో ర్యాంప్ వాక్ చేసే మోడల్స్‌ను అనుకరిస్తూ ఓ వ్యక్తి వినూత్న వీడియోను షూట్‌ చేశాడు. ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. మోడల్స్ ధరించిన దుస్తులను చిత్రీకరించడానికి అతను ఉపయోగించిన పరికరాలు నెటిజన్లను కేకలు పెట్టిస్తున్నాయి.

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను డాక్టర్ అజయిత అనే ట్విట్టర్ యూజర్ తన ప్రొఫైల్‌ పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియోకు ‘ఈ రోజుల్లో చాలా ఫ్యాషన్ షోలు’ అనే క్యాప్షన్‌ పెట్టారు. కాగా, ఈ వీడియోలో ‘మోడల్’ షహీల్ షెర్మాంట్ ఫ్లెయిర్.. ఫ్యాషన్‌ షోలో ఉపయోగించే ఫ్యాన్సీ దుస్తులకు బదులుగా ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులను ఎంచుకున్నాడు. ఆ వస్తువులను పట్టుకుని ర్యాంప్ వాక్‌ను అనుకరిస్తూ కనిపించాడు. ఆ వస్తువుల్లో వాకర్, స్కర్ట్, అల్యూమినియం నిచ్చెన, ఓ అమ్మాయి, రేకును ఉపయోగించాడు.

ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలవడంలో నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఇది ఫ్యాషన్ షోనా లే​క ఇంట్లో దోపిడీ చేస్తున్నాడా అంటూ స్పందించారు. మరో నెటిజన్‌.. ‘అది పారిస్ లేక మిలన్’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేశాడు.

That third one got me reeling 😂😂😂 https://t.co/FupJhEuRaK

