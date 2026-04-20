 అనుష్క పోస్ట్‌కి స్పందించిన ర్యాపిడో.. క్షమాపణలు | Rapido Apologies Anushka After Rider Messeging Her Viral
Sakshi News home page

Trending News:

అనుష్క పోస్ట్‌కి స్పందించిన ర్యాపిడో.. క్షమాపణలు

Apr 20 2026 1:24 PM | Updated on Apr 20 2026 1:49 PM

Rapido Apologies Anushka After Rider Messeging Her Viral

రైడ్-హైలింగ్ సేవలపై ఫిర్యాదులు పెరిగిపోతున్న రోజులివి. మరీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు తమ ప్రయాణాల్లో ఎదురయ్యే చేదు అనుభవాలను తరచూ నెట్టింట చూస్తూనే ఉన్నాం. లైంగికంగా వేధించడం.. లేదంటే హయ్యర్‌ చార్జీలు డిమాండ్‌ చేస్తుండడాన్ని అందరి దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారు బాధితులు. ఈ తరుణంలో తాజాగా ఓ పోస్ట్‌ నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్‌ కావడంతో ర్యాపిడో కంపెనీ స్పందించాల్సి వచ్చింది.

ర్యాపిడో డ్రైవర్‌ నుంచి ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని సోషల్‌ మీడియాలో ఘజియాబాద్‌కు చెందిన ఓ యువతి షేర్‌  చేయడంతో పోస్ట్‌ విపరీతంగా వైరల్‌ అయ్యింది. ఆ వీడియోలో అతను చేసిన మెసేజ్‌లను ఆమె స్క్రీన్‌ షాట్‌ రూపంలో ప్రదర్శించింది. ఆ యువతి పేరు అనుష్క. తనను గమ్య స్థానంలో దించి వెళ్లిపోయిన కాసేపటికి ఆ డ్రైవర్‌ తనకు హాయ్‌ అంటూ వాట్సాప్‌ ద్వారా సందేశం పంపాడని ఆమె ఆ వీడియోలో పేర్కొంది. 

‘‘నేనెవరో గుర్తుపట్టలేదా?. ఇందాకే కదా మిమ్మల్ని డ్రాప్‌ చేశాను. మీరు అందంగా ఉన్నారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మరింత బాగుంటారు. మీ వయసు ఎంత?.. ఒంటరిగా ఉంటున్నారా?.. కోపం వద్దు.. రేపు సాయంత్రం అలా బయటకు వెళ్దామా?’’ అంటూ మెసేజ్‌ చేశాడతను.

దానికి ఆమె ‘‘నీ పని నువ్వు చేస్కో భయ్యా..’’ అంటూ బ్లాక్‌ చేసిందా యువతి. ఆ మొత్తం ఘటనను వీడియో రూపేణా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. అంతే ఆ పోస్ట్‌ క్షణాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ర్యాపిడో కంపెనీ క్షమాపణలు చెప్పింది. 

ఆ డ్రైవర్ ప్రవర్తనను “అంగీకరించలేని చర్య”గా పేర్కొంటూ.. వినియోగదారుల గోప్యతను ఉల్లంఘించే ప్రవర్తన తమ సేవా ప్రమాణాలకు విరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది. బాధితురాలు తన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్, రైడ్ IDని డైరెక్ట్ మెసేజ్ ద్వారా పంపాలని కోరుతూ.. కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చింది.

ఈ ఘటనతో వినియోగదారులు డేటా గోప్యత, వ్యక్తిగత సమాచారం వినియోగంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. ర్యాపిడో లాంటి ప్రముఖ కంపెనీలు రైడ్-హైలింగ్(Ride-hailing) సేవల టైంలో వినియోగదారుల భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం) ఎక్కడ ఉందో తెలుసా (ఫొటోలు)
photo 2

సింహాచలం అప్పన్న చందనోత్సవం..భారీగా భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నం : ‘కళా సెంటినియల్‌ సాగా’ చిత్రకళా ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 4

ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్‌గా గోవా బ్యూటీ..! (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 19-26)

Video

View all
Victims Shared Psycho Details With Sakshi 1
Video_icon

న్యూడ్ గా వచ్చి.. మా మమ్మి మీద చేయి వేశాడు
Dr Vikrant Singh Thakur Shares Tips on How to Sleep Better at Night 2
Video_icon

క్షణాల్లో గాఢ నిద్ర పట్టాలంటే నిద్ర మాత్రలు వద్దు.. రాత్రి బాగా నిద్రపోవడానికి ఏం చేయాలి..?
Gujarat Mineral Development Corpn Ltd Shares hit 20 percent upper circuit 3
Video_icon

ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల పంట.. లక్షకు 13 లక్షలు సంపాదించిపెట్టిన స్టాక్..
YS Jagan Pulivendula Tour Schedule 4
Video_icon

వైఎస్ జగన్ పులివెందుల టూర్.. పూర్తి షెడ్యూల్..!
Chandrababu Cheated Modi 5
Video_icon

ఢిల్లీలో చంద్రబాబు డ్రామాలు మోదీకి వెన్నుపోటు
Advertisement
 